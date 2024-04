I mars leverte Boeings europeiske motpart 63 kommersielle fly, mer enn dobbelt så mange som Boeing, som bare leverte 29. Totalt i årets første kvartal leverte Boeing 83 fly til sine kunder, mens Airbus leverte 142.

Siden januar har Boeing vært under strengere tilsyn av myndighetene og har foreløpig ikke lenger lov til å utvide produksjonen av mellomdistanseflyene i 737 Max-serien, som i flere år har preget av kvalitetsproblemer og ulykker.

Selskapet har fått mye kritikk etter at et panel på skroget til et fly fra Alaska Airlines løsnet og falt av i januar.

Etter denne hendelsen satte FFA alle Boeings Max 9-fly i USA på bakken i flere uker. Flyprodusenten fikk også ordre om å utvikle et mer omfattende plan for kvalitetskontroll. Siden har også tre toppledere i selskapet gått av.