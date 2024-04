– Et svært bra utfall for Riksbanken og Sverige, sier Swebanks sjeføkonom Mattias Persson.

Både torsdagens rentebeskjed fra Den europeiske sentralbanken (ESB) og de ferske inflasjonstallene peker i riktig retning med tanke på et svensk rentekutt. Persson sier utviklingen er en svært velkommen nyhet for svenske husholdninger som sliter med høye rentekostnader og matutgifter.

Den svenske konsumprisindeksen falt til 4,1 prosent i mars, ifølge nye tall fra Statistiska centralbyrån (SCB). Det er et større fall enn ventet. Analytikerne hadde i snitt ventet et fall til 4,4 prosent, ifølge Bloomberg.

I februar var årsveksten i inflasjonen på 4,5 prosent.

Prisfall på enkelte varer

Den justerte KPIF-målet, der husholdningenes rentekostnader ikke er regnet inn, viser en inflasjon på 2,2 prosent. Her var det ventet en stigning på 2,6 prosent. Riksbankens mål er 2 prosent.

– Enkelte varer er til og med billigere enn de var i samme periode i fjor, sier Mikael Nordin, prisstatistiker i SCB, i en pressemelding.

Hvis energiprisene regnes ut fra KPIF, er den underliggende inflasjonen 2,9 prosent, ned fra 3,5 prosent i februar.

– Dette er en klar nedbremsing, og vi mener å ha sett dette siden årsskiftet. Det er en klar endring i trenden hvor raskt det faller, sammenlignet med USA og euroområdet, sier Mattias Persson.

Håp om rentekutt i mai

Nå er spørsmålet når rentesenkningen kommer i Sverige. Blir det juni – eller allerede i mai?

– En senking i mai rykker stadig nærmere, og det ser stadig lysere ut. Det er selvfølgelig risiko knyttet til kronen, men i går åpnet ESB tydelig for muligheten for et rentekutt i juni. Det gjør det lettere for Riksbanken å satse på kutt i mai, sier Persson.

Også Jens Magnusson, sjeføkonom hos SEB, er på samme linje.

– Det store spørsmålstegnet som gjenstår, er egentlig bare kronen. Hvis vi får ytterligere en kraftig kronesvekkelse før Riksbankens mai-møte, kan det skape problemer. Men stort sett alt annet peker mot rentekutt i mai, sier han.

Riksbanken i Sverige skal komme med sin neste rentebeslutning 8. mai.