Det melder Bergensavisen og Bergens Tidende.

De fornærmede var to tidligere kjærester av mannen. En av kvinnene har forklart at mannen voldtok henne med en ølboks.

Gulating lagmannsrett har nå avgjort ankesaken, og flertallet mener at det er bevist over rimelig tvil at mannen voldtok kvinnen som beskrevet i tiltalen.

Likevel ble flertallet overprøvd av det bestemmende mindretallet, som mener at undersøkelse hos gynekolog ikke avdekker funn som underbygger kvinnens skildring av de angivelige overgrepene.

Mannen er dermed frifunnet for tiltalens hovedpost. Han er imidlertid dømt for de andre postene i tiltalen, blant disse mishandling. Lagmannsretten har satt straffen til to år og seks måneders fengsel.