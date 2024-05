– Det er funnet interessante spor på denne jakka som politiet mener er av betydning for saken. Hva slags type spor som er funnet, kan vi ikke kommentere utover at det er snakk om biologiske spor, sier politiadvokat Liv Hilde Nytrøen til Dagbladet.

37 år gamle Sønstvedt ble meldt savnet av familien 12. januar i år. Politiet mener siste sikre livstegn fra ham var på nyttårsaften.

Brente levninger av ham ble funnet på gården han bodde på i Løten i Innlandet, og senere i januar ble kvinnen, som også holdt til på gården, pågrepet.

Advokat Svein Holden er nylig oppnevnt som ny forsvarer for den siktede kvinnen, som nekter straffskyld.

– Hun har forklart seg om jakka til politiet, og fastholder at hun er uskyldig i saken, sier Holden til Dagbladet.

Kvinnen er varetektsfengslet fram til 17. mai. Østre Innlandet tingrett skrev i forrige fengslingskjennelse at de mener siktedes forklaring strider mot andre bevis og at det fortsatt er skjellig grunn til å mistenke henne for drapet.