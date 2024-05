– Vi opplever for øyeblikket en teknisk feil som gjør at våre produkter og tjenester i nettbanken og mobilbanken er nede, opplyser Nordea på sin Facebook-side like over klokken 12.

De jobber med å rette feilen.

– Beklager så mye ulempene dette medfører, skriver de.

Ifølge Aftonbladet er det også teknisk trøbbel for Nordea i Sverige. Feilen gjør at man ikke kan «swishe» penger, den svenske versjonen av Vipps.