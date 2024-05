– En gjennomgang av bevisene i saken viser at det ikke er grunnlag for å konkludere med at fører har opptrådt straffbart, og saken mot vedkommende er nå henlagt på bevisets stilling, sier politiadvokat Kristoffer S. Rosenlund til Bergens Tidende.

Vognføreren fikk automatisk status som siktet etter ulykken, og det har vært undersøkt om ulykken skyldtes straffbare førerfeil. Politiet har nå kommet fram til at han ikke kan klandres for ulykken, der sju personer ble skadet.

– Avgjørelsen innebærer at bybaneføreren skal anses og omtales som uskyldig, sier Rosenlund til Bergensavisen.

Ulykken skjedde 28. mars i fjor da en bybanevogn krasjet inn i endestasjonen ved Oasen senter i Fyllingsdalen i Bergen.

Det er fortsatt ikke klart hva som forårsaket kollisjonen. I en rapport fra Statens havarikommisjon, publisert i mars i år, kom det fram at de ikke har klart å avdekke noen konkret årsak til at vognen ikke stoppet der den skulle.