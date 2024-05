Norge på sisteplass i Eurovision – Sveits vant

Sveitsiske Nemo og låten «The Code» ble årets store vinner i Eurovision-finalen i Malmö. Norge havnet på en overraskende sisteplass.

– Tusen takk! Jeg håper at denne konkurransen kan leve opp til sitt løfte og stå for fred og verdighet for alle mennesker i denne verden! sa Nemo da trofeet kunne løftes i været.

Gåte-vokalist Gunnhild Sundli ble overrasket da bunnplasseringen var et faktum.

– Vi har vært ganske sikre på at vi kom til å gjøre det bra faktisk, må jeg innrømme, sa hun til NTB.

Åtte poeng til Israel fra norsk jury

Israel endte på femteplass i Eurovision 2024. Hadde publikum fått bestemme, ville Israel blitt nummer to. Juryene i tre land ga landet åtte poeng, Tyskland, Kypros og Norge.

Israels bidrag hadde bare fått tre poeng da Norges jury skulle dele ut sine stemmer som land nummer 14. Til sammen fikk Israel 52 poeng av juryene.

– Åtte poeng fra den norske jury til Israel er en bombe, sier president i den norske MGP-klubben Morten Thomassen til Dagbladet.

Trump skjelte ut aktor i hysjpengesaken på ny

Nok en gang kommer Donald Trump med nedlatende omtale om aktor i den såkalte hysjpengesaken.

– Feite Alvin, korrupt fyr, sa Trump.

Trump kom med uttalelsen foran en stor skare av tilhengere på et valgkamparrangement i New Jersey lørdag.

Statsadvokat Alvin Briggs fører saken for påtalemyndigheten. Trump er tiltalt for å ha jukset med regnskapstall i forbindelse med utbetaling av penger til Stormy Daniels for at hun skulle holde tett om en angivelig affære. På valgkampmøtet hamret Trump også løs på Joe Biden, som ekspresidenten hevder at står bak rettssakene mot ham.

Fjøs med fire høner brant ned i Verdal

En fjøs ble totalskadd i en brann på Musum i Verdal natt til søndag. Brannmannskapene klarte å berge en garasje og våningshuset på gården.

Nødetatene fikk melding om brannen fra en nabo klokken 1.26. Da skal det allerede ha vært full fyr i fjøset. – Det var ikke folk i huset, de er bortreist. Men det var fire høner i fjøset som trolig har gått med. Fjøset er nesten brent helt ned, sier operasjonsleder Viola Elverum i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Mann med kniv løp etter kvinne på Grønland

En mann i 30-årene er pågrepet etter at han skal ha løpt etter en kvinne med kniv på Grønland i Oslo sentrum natt til søndag.

– Politiet var tett på og fikk rask kontakt med et vitne som pekte ut både gjerningspersonen og en fornærmet. Ingen kom til skade, sier operasjonsleder Roy Langengen i Oslo politidistrikt.

Mannen er kjørt i arrest i påvente av avhør. Politiet har lett etter kniven som skal ha blitt brukt, men uten å finne den.