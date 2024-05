Microsoft skal investere 4 milliarder euro, eller nærmere 47 milliarder kroner, til utvikling av datasentre i Frankrike. Sentrene skal styrke selskapets satsing på kunstig intelligens og skylagring, kunngjorde den amerikanske datagiganten søndag.

Microsoft-president Brad Smith sier til nyhetsbyrået AFP at det dreier seg om selskapets største investering noensinne i Frankrike. Microsoft gikk inn på det franske markedet for 41 år siden.

– Frankrikes langvarige forpliktelse overfor karbonfrie energimarkeder, samt landets status som en viktig leder i Europa, forklarer beslutningen vår, sier Smith.

Det meste av energiforsyningen i Frankrike er basert på atomkraft som står for vel 70 prosent av forbruket. Vannkraft utgjør rundt 10 prosent.

Et nytt datasenter skal etableres i Øst-Frankrike, mens eksisterende datasentre i Paris-regionen og i Marseille skal utvides.

Amazon varslet tidligere søndag en investering på over 1,2 milliarder euro, eller 14 milliarder kroner, i Frankrike. Amazon-satsingen skal skape over 3000 nye jobber, ifølge en kunngjøring. Selskapet skal satse på utvikling av skylagring, kunstig intelligens og logistikkinfrastruktur for pakkeleveringstjenester.

Microsoft satser stort også i Asia. I slutten av april kunngjorde selskapet at det skal investere 1,7 milliarder dollar, et beløp som tilsvarer over 18 milliarder kroner, i kunstig intelligens og skylagring i Indonesia.