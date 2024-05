– Jeg har søkt statsforvalterembetet i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Jeg tar ikke gjenvalg til Stortinget. Jeg føler at jeg har gjort min verneplikt, sier Sanner til Aftenposten.

Dagens statsforvalter, tidligere KrF-leder og statsråd Valgerd Svarstad Haugland, går av ved årsskiftet.

Den erfarne Høyre-politikeren har sittet på Stortinget på Akershus-benken siden 1993. Han hadde tre ministerposter i Erna Solbergs (H) regjering. Der var han kommunal- og moderniseringsminister, kunnskaps- og integreringsminister og finansminister.

– Mitt hjerte er fylt med et stort samfunnsengasjement. Men jeg har kommet fram til at jeg ikke ønsker gjenvalg og vurdert hvordan kan jeg best kan bruke kompetansen min, sier han til avisen

Søkerlisten til statsforvalterembetet offentliggjøres torsdag formiddag. Det er digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) som bestemmer hvem som skal ansettes.