Vaksinen man bruker i dag, dekker bare de to virusvariantene HPV 16 og 18. De står for rundt 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. En annen vaksine dekker ytterligere fem høyrisiko HPV-typer, samt kjønnsvorter og vorter i luftveiene.

Overlege Andreas Hopland ved urologisk avdeling på Oslo universitetssykehus er blant dem som har undertegnet et brev om saken til norske myndigheter, skriver TV 2.

– Jeg synes det er veldig problematisk hvis man skal fortsette å ikke vaksinere så bredt som man kan gjøre, sier Hopland.

Med bakgrunn i kravet fra fagmiljøet, har medlem i helse- og omsorgskomiteen Erlend Svardal Bøe fra Høyre kalt helseminister Jan Christian Vestre (Ap) inn på teppet gjennom et såkalt interpellasjon.

– Det gjør vi for å utfordre regjeringen på at det kommer flere og flere faglige tilbakemeldinger om at vi må se nærmere på et vaksinebytte, og at et eventuelt vaksinebytte vil kunne gi bredere beskyttelse mot andre HPV-relevante sykdommer, sier han til TV 2.

Kanalen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Vestre om saken.