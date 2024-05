De nye tallene fra EUs klimaovervåkingstjeneste C3S ble offentliggjort natt til onsdag norsk tid.

Gjennomsnittstemperaturen på jorda i forrige måned lå 0,14 grader over forrige april-rekord fra 2016, ifølge beregningene.

EU-forskerne konstaterer at april var den ellevte måneden på rad med rekordhøy global snittemperatur for den respektive måneden.

Det naturlige værfenomenet El Niño, som bidrar til å midlertidig løfte temperaturen på jorda, har de siste månedene svekket seg. I midten av april erklærte australske meteorologer at El Niño var over for denne gang.

Likevel ligger temperaturene i verdenshavene fortsatt på rekordnivåer.

C3S' direktør Carlo Buontempo sier i en uttalelse at naturlige svingninger som El Niño kommer og går, mens mengden klimagasser i atmosfæren fortsetter å stige.

– Dette vil fortsette å presse den globale temperaturen mot nye rekorder.

I Europa var det særlig øst på kontinentet det var uvanlig varmt i april. I Norden og på Island var det tvert imot kaldere enn normalt.