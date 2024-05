Det var et stort politioppbud og uroligheter da utenriksministeren deltok på et arrangement om Palestina i Bergen. Han reagerer på demonstrantenes ordbruk.

– Det å ytre seg og demonstrere er en viktig del av vårt demokrati. Men å bruke ord som terrorist er å gå for langt. Jeg skulle ønske at de som demonstrerte heller kunne vært der og gått i dialog med meg, slik tanken var, sier Espen Barth Eide (Ap) i en tekstmelding til Bergensavisen.

Politiets innsatsleder, Kent-Ove Haaland, forteller til BA at personene måtte tas ut av lokalet fordi de forstyrret.

Eide er tydelig på at det er viktig for ham å kunne reise rundt i Norge og snakke med så mange mennesker som mulig, og at det er sentralt for å utvikle politikken og ha en god debatt om de vanskelige sakene.

– Det store flertallet av de oppmøtte lyttet med oppmerksomhet og stilte gode spørsmål. Vi hadde et godt møte, sier utenriksministeren.