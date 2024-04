– Klimagassutslippene i transportsektoren må ned, og da må vi også få ned utslippene fra anleggsplassene. Gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre store maskiner står for store utslipp av klimagasser. Derfor gir vi også i 2024 tilskudd til ti ulike prosjekter for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli utslippsfrie, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Pilotprosjektene skal gjennomføres av Statens vegvesen, Nye Veier og Bane Nor. Til sammen blir det satt av 58,2 millioner kroner.

Blant prosjektene som får støtte er elektrifisering av arbeid med tunnel på E18 Langangen – Rugtvedt, og her foreslås det 11,5 millioner kroner i 2024 og 5 millioner kroner i 2025. 6 millioner kroner i år og 4 millioner neste år skal gå til utslippsfri anleggsplass i Nordfjord.

I tillegg skal Statens vegvesen skaffe seg kunnskap og erfaring i bruk av elektrisk maskinpark på et veianlegg i arktisk klima. 6,4 millioner kroner går derfor til å høste erfaring med elektriske maskiner i arktisk klima på riksvei 94 Mollstrand – Grøtnes.