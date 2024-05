Oppgjøret omfatter ansatte innen kontor, finans, handel, luftfart og servicevirksomhet.

Partene ble enige om et generelt tillegg på 7 kroner fra 1. april i år. Alle garantilønnssatser reguleres med 4,7 prosent fra 1. april. Dette inkluderer det generelle tillegget på 7 kroner.

HK Norge kom til forhandlingene med krav om økt kjøpekraft og at HK Norge og NHO sammen skulle satse på kompetanse. Partene er enige om at det blir viktig å få fart på utvalgsarbeidet med kompetanse fremover.

– Det er avgjørende med undersøkelser og ordninger slik at vi sikrer at arbeidstakerne i næringene har kompetansen de trenger for morgendagens arbeidsliv sier forbundsleder Christopher Beckham i HK Norge i en pressemelding.