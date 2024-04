Enigheten ble kunngjort natt til torsdag, etter to dager med forhandlinger.

– En samlet forhandlingsdelegasjon mener at dette følger frontfaget godt, og anbefaler årets oppgjør, står det i en uttalelse fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

Resultatet omfatter blant annet generelt tillegg på 7 kroner per time, et lavlønnstillegg på 3,50 kroner per time, og et tillegg på 1 krone på satsene i overenskomsten, og økte tillegg for nattarbeid og folk med fagbrev. Resultatet blir nå sendt ut på uravstemning

–Tariffavtalen får virkning for over 10.000 årsverk i NHO Service og Handels medlemsbedrifter. Bransjen har høy andel bedrifter med tariffavtale, og samtlige store NHO-medlemmer på renhold har inngått tariffavtale, uttalte NHO Service og Handel da forhandlingene startet tirsdag.

Avtalen er også allmenngjort, noe som gjør at alle ansatte i andre renholdsbedrifter skal lønnes i henhold til satsene, også der bedriftene ikke bundet av avtalen.