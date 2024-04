– Vi tror ikke det er sannsynlig at det bryter ut storkrig i regionen, og dette jobber vi også for å forhindre. Samtidig er storkrig det verste som kan skje, så dette må man ha i bakhodet, sier ambassadør Per Egil Selvaag til TV 2.

Natt til søndag sendte Iran hundrevis av droner mot Israel, men så godt som hele angrepsbølgen ble avskåret, ifølge den israelske hæren. Angrepet var et svar på Israels angrep mot Irans konsulat i Syria tidligere i april.

Den norske ambassaden i Israel ligger i Tel Aviv. Selvaag sier han var i ferd med å legge seg da nyheten om det iranske angrepet kom i 23-tiden lokal tid natt til søndag.

– Vi besluttet før helgen at vi skulle sove i tilfluktsrommene våre, og at alle skulle holde seg her i området, slik at vi hadde beskyttelse hvis noe skulle skje, sier han.