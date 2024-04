– Jeg kan bekrefte at leiligheten er solgt for 32,5 millioner kroner, sier megler Kristian Bull til Nettavisen.

Boligen, som ligger midt i hovedstadens ambassadestrøk, ble i januar lagt ut for salg med en prisantydning på 35 millioner kroner.

Arne Treholt bodde i leiligheten på 1980-tallet da han var under etterforskning for spionasje til fordel for Sovjetunionen.

Leiligheten ble utsatt for en storstilt overvåkingsaksjon. Politiets overvåkingstjeneste, med hjelp fra CIA, fulgte i ett og et halvt år med på hver minste bevegelse i leiligheten. Treholt ble i 1985 dømt for spionasje, noe han benektet helt fram til sin død i 2023.

Bull tror ikke at leilighetens spesielle historie har hatt noe å si for interessen.

– Det mener vi er uten betydning. Det er en veldig fin leilighet med mange kvaliteter utenom det vanlige, sa Bull til Nettavisen i mars da prisen ble kuttet.