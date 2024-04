Det er Statsadvokaten som krever at det utføres ny risikovurdering for Anders Behring Breivik, skriver VG.

Årsaken er at det har oppstått en privat relasjon mellom psykolog Inni Rein, som har gjort risikovurderingen av Breivik, og Andreas Hjetland, statens advokat i tingrettsbehandlingen av Breiviks sivile søksmål mot staten.

Hjetland har nå trukket seg som prosessfullmektig for staten i ankesaken til dette søksmålet.

– Risikovurderingen er av sentral betydning for behandlingen av Breiviks begjæring om prøveløslatelse, og for påtalemyndigheten er det viktig at det ikke hefter noen usikkerhet knyttet til hans rett til en rettferdig behandling av saken, skriver statsadvokat Hulda Karlsdottir i en epost til avisen.

Breiviks forsvarer, Øystein Storrvik, bekrefter at det er foreslått to nye sakkyndige. Retten har foreslått at saken utsettes til 18. november.

Breivik ble i 2012 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for terrorangrepene mot Oslo og Utøya 22. juli 2011. 77 mennesker ble drept i angrepene.