– Den omkomne var en mann i 30-årene, som kolliderte med Bybanen på en elsparkesykkel, skriver Vest politidistrikt på politiloggen.

Ingen pårørende er så langt varslet om dødsfallet.

– Den avdøde er kjørt bort i ambulanse. Politiet arbeider med tekniske og taktiske undersøkelser på stedet, og er blant annet i samtale med fører av bybane, skriver politiet.

Den avdøde ble liggende fastklemt under en bybanevogn etter påkjørselen mandag morgen. Mannen ble frigjort av nødetatene og fikk behandling på stedet, men livet sto ikke til å redde.

Tydelig hendelsesforløp

– Elsparkesyklisten krysset bybanesporet mens en bybanevogn var på vei inn mot stoppet. Det ble en kollisjon. Mannen havnet under vognen, og omkom på stedet, sier politiets innsatsleder Frank Listøl til Bergens Tidende.

Politiets kriminalteknikere, Statens vegvesens ulykkesgruppe og Havarikommisjonen er varslet om ulykken, men rykker ikke ut fordi hendelsesforløpet er godt dokumentert gjennom vitneuttalelser og video fra Bybanen.

– Det er ingen mistanke om påvirkning hos bybaneføreren, en mann i 60-årene, opplyser politiet.

Jourhavende politiadvokat, Øystein Horn, sier til Bergensavisen at ingen er siktet etter ulykken per nå, men at det er opprettet en straffesak.

Setter inn krisestab

Det er satt inn krisestab, og bybanefører og andre vitner til hendelsen får tilbud om videre oppfølging av helsepersonell

– Dette er utrolig trist. Vi tenker på de etterlatte, sier fungerende direktør Geir Østerfeldt i Bybanen til avisen.

– Den involverte Bybanen er nå flyttet til stoppet på Nonneseter, og vi får dermed åpnet opp for trafikk i krysset Kaigaten/ Strømgaten, opplyser politiet.

Det var en stund full stans på Bybanens linje 1 som følge av ulykken.