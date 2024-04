Equinor var igjen dagens mest omsatte aksje på hovedindeksen, med et fall på 0,41 prosent. Norsk Hydro fulgte hakk i hæl med en oppgang på 2,68 prosent.

Tirsdag var aksjen til hydrogenselskapet Nel blant de få hvor pilen pekte oppover. Men etter å ha lagt fram tall for årets første kvartal onsdag, falt aksjen 9,53 prosent.

Aksjen til bioteknologiselskapet Circio hadde det største fallet på Oslo Børs, med 41,24 prosent onsdag.

Ved stengetid ble et fat nordsjøolje omsatt for 89,15 dollar – en liten nedgang fra tirsdag ettermiddag da prisen lå like over 90 dollar fatet.

Det ble også oppgang over hele linjen på de toneangivende europeiske børsene onsdag. I London var FTSE 100-indeksen opp 0,62 prosent i 16.30-tiden, mens DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris var opp henholdsvis 0,42 og 1,17 prosent.