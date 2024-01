– Hun skulle bare ut en rask tur, men kom aldri tilbake, sa seksjonsleder Roger Næss ved etterforskningsseksjonen hos Elverum-politiet på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Alarmen gikk nær umiddelbart hos politiet da meldingen om at den nå drepte kvinnen hadde forsvunnet under et besøk på sykehuset i Elverum. Under tre timer etter at meldingen kom inn, ble kvinnen funnet skutt og drept i en bil ikke langt fra sykehuset.

Politiet har sikret det de mener er drapsvåpenet. Våpenet ble funnet i bilen.

– Avdøde skulle ut og hente noe i en bil og ble borte lengre enn først antatt. I meldingen til politiet ble det gitt informasjon som gjorde at vi iverksatte søk med en gang, sa Næss.

Siktede alvorlig skadd

Den antatte gjerningsmannen (32) ble funnet svært alvorlig skadd i samme bil. Han hadde også skuddskader, opplyste politiet på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Det er mest nærliggende å tenke at han først har skutt kvinnen, før han har prøvd å ta sitt eget liv, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt.

Skadeomfanget er ikke opplyst, men politiet sier det er uklart om han «blir avhørbar». Han er fløyet til Oslo universitetssykehus for behandling.

Den drepte kvinnen og siktede var kjærester i tre-fire måneder for et snaut år siden. De bor begge i Oslo.

– Min klient er til behandling på sykehus og jeg har ikke snakket med ham. Saken er fortsatt i en tidlig etterforskningsfase og jeg viser derfor til etterforskningsledelsen for eventuelle videre kommentarer om saken, skriver mannens forsvarer, advokat Tore Müller Famestad, i en tekstmelding til NTB.

Hadde besøksforbud

Mannen hadde besøksforbud overfor den 30 år gamle kvinnen, opplyser politiet.

– Den som er siktet i saken, hadde ikke anledning til å kontakte fornærmede. Et besøksforbud skulle verne fornærmede, sa politiinspektør Klauseie.

Det er en straffesak i Oslo politidistrikt som dreier seg om relasjonen mellom disse to. Politiet sier de har informasjon som tyder på at mannen og kvinnen for rundt et år siden var kjærester i noen måneder.

Kvinnens etterlatte hadde tirsdag formiddag ingen kommentarer til saken, ifølge bistandsadvokat Pirashanthy Sivabalachandran.

Etterforskerne vil ha kontakt med vitner som har gjort observasjoner ved sykehuset i Elverum eller har sett en Audi E-tron i området i tidsrommet mellom 21.30 og 01.30.