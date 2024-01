– Det er fremdeles ekstremt vanskelige kjøreforhold, flere sykkel- og gangstier er ikke brøytet, og mange steder er skoleskyssen innstilt. I sum betyr det at det ikke er forsvarlig å holde åpent, sier fylkesdirektør Arly Hauge i en pressemelding.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken. Rektorene skal sammen med lærerne vurdere om det lar seg gjøre å ha digital undervisning. Uansett blir det hjemmeskole og studiedag for elevene.

– Sikkerheten for våre elever og ansatte har høyeste prioritet. Det meldes at det fortsatt er store utfordringer med å sikre at veier, fortauer, parkeringsplasser, innganger og nødutganger er åpne til torsdag og fredag, sier Hauge.