Det er i et Instagram-innlegg at Walker kommer med en uttalelse der han ber om at familien får ro i en vanskelig tid.

«Annie er en fantastisk kvinne, og jeg kan bare si unnskyld for belastningen jeg har påført henne», skriver Premier League-stjernen.

«Hun har vært del av livet mitt så lenge, og det kommer ikke til å forandre seg av hensyn til våre barn», legger han til.

Walker og Annie Kilner har vært sammen siden de var tenåringer. I 2022 giftet de seg. Britiske medier har samtidig omtalt at City-stjernen tidligere skal ha gjort seg skyldig i utroskap.

Tidligere denne uken skrev Kilner på Instagram at hun og mannen går fra hverandre.

«Jeg publiserer dette etter et økende antall henvendelser fra mediene om mitt forhold til Kyle. Jeg skriver dette i et forsøk på å beskytte familien min fra offentligheten», het det i meldingen onsdag.

Nå ber også Kyle Walker om at familien får ro.

«Jeg ber om privatliv for alle i vår familie, og spesielt for våre yngre barn mens vi jobber oss gjennom denne vanskelige tiden», skriver han.