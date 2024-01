Regjeringen har lagt fram et overordnet «veikart» for atomsatsingen, som blant annet innebærer å utforske mulighetene for å bygge et nytt, stort atomkraftverk. Planene innebærer investeringer på rundt 300 millioner pund, nær 4 milliarder kroner.

Prosjektet tar sikte på å firedoble energiforsyningen fra atomkraft innen 2050 til 24 gigawatt. Det er nok til å forsyne Storbritannia med en firedel av kraften som trengs.

– Atomkraft er det perfekte motgiften mot energiutfordringene som Storbritannia står overfor. Den er grønn, billigere i det lange løp og kommer til å sikre Storbritannias energiforsyning, sier statsminister Rishi Sunak.