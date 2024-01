– Tro meg folkens, havvind kommer til å bli en av verdens store ressurser for energi framover, sa Støre da han talte til NHOs årskonferanse i Oslo tirsdag.

Han påpekte at regjeringen allerede er i gang, og at Sørlige Nordsjø-området for havvind skal ut på auksjon i år.

– I 2025 kommer det mer areal og nye auksjoner. Vi skal bygge ut den kysten vår. Vi skal klare det sammen, sa han.

Støre mener vi lever i energialderen, ikke oljealderen. Og at havvind, landvind og sol er del av framtiden.

– Vi har nok land i dette landet vårt til å kunne bygge ut vind på en fornuftig måte, sier han.

Også langs kysten.

– Med vår lange kyst og vår vind kommer det til å bli vår store mulighet.