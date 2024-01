Lysbakken bekrefter overfor Bergensavisen at han ikke stiller til gjenvalg.

– Poenget med å si dette i BA er symbolsk. Det var i BA bergenserne ble klar over hvem jeg var på 1990-tallet, sier Lysbakken til avisen.

46-åringen vet ikke hva han skal gjøre når han er ferdig i politikken.

– Helt ærlig, og dette er sant: Jeg aner ikke hva jeg skal drive med. Og jeg har ikke lyst til å vite det heller, sier den tidligere partilederen.

Trappet ned

Det var i november 2022 at han overrasket mange med å kunngjøre at han ville gi seg som partileder. På landsmøtet noen måneder etter ble han takket av med trampeklapp.

Det var ønsket om å bruke mer tid sammen med familien og barna han pekte på som en hovedgrunn til at han ønsket å trappe ned. Han har fire barn som er 2, 11, 13 og 23 år. Men hensynet til partiet spilte også inn.

– Jeg tenker at nå er det på tide å gi rom for noen andre. Men et sunnhetstegn ved den norske politikken er at det ikke handler så mye om person, men om parti, sier han.

Vil ikke sitte på oppsigelse for lenge

Hittil har han ikke sagt så mye om hva han tenkte om fremtiden. Etter at han gikk av som partileder, har han fortsatt som vanlig stortingsrepresentant og representerer SV i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han understreker at han fortsatt har nesten to år igjen, og at det er greit å ikke bruke for mye tid på hva han skal gjøre senere.

Samtidig har det nok ligget litt i kortene at tiden på Stortinget gikk mot slutten.

– Ja. Men samtidig har jeg ikke sagt det før. Det handler om at jeg ikke ønsker å sitte på oppsigelse i altfor lang tid, sier Lysbakken til BA.

Lysbakken ble valgt inn på Stortinget første gang i 2001. Han satt som nestleder i SV i perioden 2005–2012 og som partileder i 2012–2023. Han var også statsråd i Jens Stoltenbergs regjering.