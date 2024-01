Politiet fikk melding om hendelsen klokken 9.05. Tanken ligger på siden av veien mellom Polarsirkelsenteret og Lønsdal stasjon.

– Det er dårlig vær i hele Nordland, og det er ekstremt glatt på stedet, sier operasjonsleder Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt til NTB.

Først var det satt en sikkerhetsavstand på en kilometer rundt bilen, men denne ble senere nedjustert til 100 meter før den ble opphevet.

E6 over Saltfjellet var allerede stengt på grunn av dårlige kjøreforhold, men tankbilen kjørte over før fjellovergangen ble stengt.

Operasjonslederen sier til NTB at trekkvogna er berget, og at gasstanken ligger trygt ved siden av veien. Planen er at den skal berges i løpet av dagen onsdag

E6 over Saltfjellet var i 13-tiden fortsatt stengt på grunn av værforholdene.