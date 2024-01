Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gikk på et nederlag da Oslo tingrett onsdag ettermiddag slo fast at de ikke får medhold i at tillatelsen til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig.

I løpet av noen timer fikk Naturvernforbundet mer enn 200 nye medlemmer, og siden mandag har 341 personer meldt seg inn, skriver organisasjonen i en pressemelding torsdag ettermiddag. I tillegg fikk organisasjonen onsdag inn nesten 80.000 kroner på Vipps og mer enn 40.000 i andre donasjoner, heter det videre.

Leder Truls Gulowsen sier at Naturvernforbundet «trenger all den støtten vi kan få». Organisasjonene er dømt til å betale sakskostnader på 1,4 millioner kroner.

– Denne dommen er et angrep på naturens rettssikkerhet. Hvem tør å gå til søksmål mot staten nå, når risikoen er så stor, spør Gulowsen.