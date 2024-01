Brasiliansk fotballegende er død

Mário Zagallo, som har vunnet fotball-VM fire ganger for Brasil, er død, 92 år gammel. Han var trener for laget som ble slått av Norge i 1998.

Zagallo er en av tre som har vunnet VM både som spiller og trener. Han var den siste gjenlevende spilleren fra det legendariske laget som tok Brasils første VM-gull i 1958.

Dødsfallet ble kunngjort på hans offisielle Instagram-profil lørdag.

Kulderekord i Oslo

For første gang er det målt under 30 minusgrader på en offisiell værstasjon i Oslo. Den nye kulderekorden er på 31,1 blå grader.

Den ble målt på Bjørnholt i Oslo i natt. Rekorden for Oslo by (-26) står fortsatt, men det er målt 23 minusgrader på Bygdøy.

Høyesterett behandler Trump-anke

USAs høyesterett sier den skal behandle Donald Trumps anke over Colorados beslutning om at han ikke får stå på valgseddelen ved nominasjonsvalget. Retten skal høre muntlige innlegg i saken 8. februar.

Colorados øverste domstol bestemte før jul at Trump ikke får stille i nominasjonsvalget. De viste til hans rolle i stormingen av Kongressen i 2021 og et grunnlovstillegg som sier at den som har deltatt i oppvigleri ikke kan søke offentlige verv.

Opprørere inntok grenseby

En allianse av flere opprørsgrupper i Myanmar sier de har tatt kontroll over en viktig by langs den urolige grensen mot Kina.

Alliansen – som kaller seg De tre brorskap – sier sent fredag at de tok over byen Laukkai etter at det regional militærhovedkvarteret i byen overga seg. Det skal ha vært kraftige kamper mellom opprørerne og regjeringshæren de siste ukene. Laukkais fall føyer seg inn i rekken av seirer etter at opprørerne startet en offensiv i oktober.

Spice Girls havner på frimerker

Britiske Royal Mail hedrer popgruppen Spice Girls med 15 frimerker som slippes til uken for å markere gruppens 30-årsjubileum. Ifølge Billboard er det første gang Royal Mail gir frimerker med en popgruppe som utelukkende består av kvinner.

Selv om kvintetten ble stiftet i 1994, var det først to år senere at Sporty, Scary , Baby, Ginger og Poshfikk sitt store gjennombrudd med låten «Wannabe».