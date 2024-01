Blinken i Tyrkia

USAs utenriksminister Antony Blinken er i Tyrkia for samtaler om bilaterale og regionale saker. Gaza-krigen blir trolig et hovedtema, mens det også er ventet at han vil snakke om Sveriges Nato-søknad.

Tour de Ski fortsetter med fellesstarter i Val di Fiemme

Harald Østberg Amundsen skal forsvare sin sammenlagtledelse i Tour de Ski. Det er klart for fellesstarter i den tradisjonsrike langrennsdestinasjonen Val di Fiemme.

Amerikanske Jessie Diggins leder kvinneklassen, mens Astrid Øyre Slind kjemper om en pallplass. Hun bør gå en god 10-kilometer i dag for å ha håp om det.

Tre år siden stormingen av Kongressen

På årsdagen for stormingen av Kongressen i 2020 holder den høyreorienterte gruppa Look Ahead America (LAA) en demonstrasjon utenfor justisdepartementet i USA.

Idrettsgallaen i Trondheim

Norges beste idrettsutøvere og ildsjeler skal hedres på årets idrettsgalla i Trondheim. Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) er til stede. Gallaen overføres direkte på NRK fra klokken 19.50.

Skiskyting jaktstart i Oberhof

Sturla Holm Lægreid ble nummer to på fredagens sprint etter det mye omtalte vådeskuddet. Nordmannen går ut to sekunder bak tyske Benedikt Doll som vant sprinten.

For kvinnene går franske Justine Braisaz-Bouchet ut først. Karoline Knotten går ut først av de norske på en sjetteplass, 28 sekunder bak fredagens vinner.

Første Tyne-Wear derby på sju år

Sunderland tar imot sin rival Newcastle i FA-cupens tredje runde. Dette blir første møte i et av Englands mest tradisjonsrike derby, Tyne-Wear-derbyet, på over sju år. Sist gang lagene møttes var i 2016, da endte det 1–1. Skulle kampen ende med uavgjort denne gangen også vil det resultere i en omkamp i Newcastle.