Flyprodusenten vil blant annet utplassere et team hos Spirit AeroSystems – leverandøren som lager og installerer boltene i panelet som løsnet – for å sjekke og godkjenne dem før de sendes videre til Boeings fabrikk i Seattle i delstaten Washington.

I tillegg vil Boeing gjennomføre kontroller på 50 andre punkter i Spirits produksjonsprosess, opplyser visepresident Stan Deal i Boeing i et brev til selskapets ansatte.

Samtidig vil Boeing og Spirit åpne sine anlegg for flykunder, slik at de kan gjøre sine egne inspeksjoner.

– Boeing vil også holde kurs for ansatte om kvalitetskontroll, samt hente inn en ekstern part for å gjennomføre en uavhengig vurdering av produksjonsprosessen, skriver Deal.

Et Boeing 737 Max 9-fly måtte nødlande etter at et panel i skroget falt av under en flyging fra Portland i delstaten Oregon i USA for to uker siden. Flyet returnerte og nødlandet. Ingen ble skadd i hendelsen.

Panelet ble brukt til å plugge igjen en nødutgang som ikke var i bruk.