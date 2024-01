– Det har vært store snømengder og lave temperaturer, noe som har vanskeliggjort overflatesøk med hund og helikopter. Det har også gjort at fysiske spor som kunne ha ledet oss i en retning har blitt borte, sier politiadvokat Ole Jacob Garder i en pressemelding fredag.

Garder kommer med mye ros til personene som har deltatt i søket.

– De har virkelig stått på, og det er ingenting vi heller ønsker enn at den savnede kvinnen blir funnet. Det vil kunne gi både de pårørende og oss viktige svar på hva som har skjedd, sier han.

Politiadvokaten forteller videre at planen er at søket skal fortsette gjennom helgen.

Om etterforskningen sier Garder at det har kommet mange tips som politiet nå jobber med å gjennomgå. Det arbeides også med både vitneavhør og digitale spor for å klarlegge både den avdøde mannen og den savnede kvinnen sine bevegelser. – Dette er viktig for å kunne forsøke å få klarhet i hvor de har befunnet seg i tiden før bekymringsmeldingene kom inn til politiet. Det vil også kunne hjelpe oss med å fastslå når siste livstegn fra begge var.

Overfor NTB bekrefter politiadvokaten at kvinnen fortsatt er siktet for drap på mannen.