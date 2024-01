– Med ny teknologi, ny infrastruktur og 260 elektriske busser, så har det vært noen barnesykdommer. Noen ganger handler det om infrastrukturen, og noen ganger om interoperabiliteten med bussene, sier teknisk direktør Henrik Anderberg i Unibuss, som kjører buss for Ruter, til Teknisk Ukeblad.

Mandag ble 1000 bussavganger i Oslo og Akershus innstilt. Det ble samtidig innført fullstendig driftsstans for alle busser sør i Oslo. Ifølge Ruter har problemet vært at de fleste bussene i Oslo er elektriske, og elbusser blir raskt tomme for strøm i kulda. Lading tar også mye lengre tid.

– Visse dager har det vært mer enn vi har forutsett. Det har vært kombinasjoner med glatte veier, at snømåking ikke har kommet i gang, og det har vært hendelser i trafikken som ikke hjelper på, sier Anderberg.

– Vi jobber med dette hver dag, men kan konstatere at vi må ha flere hurtigladere. I en busspark med 100 ladepunkter skal de fleste saktelade over natten. Så trenger man kanskje ekstra påfyll før ettermiddagsrushet på enkelte ruter. Det hadde vært praktisk med noen flere hurtigladere for å ta hånd om situasjoner hvor det trengs, sier han.

Driften blir betydelig bedre neste vinter, forventer Anderberg.

– Alt var ikke rosenrødt før heller. Elbussene har kommet for å bli, legger han til.