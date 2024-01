– Vi fikk en telefon om at det satt en påfugl i et tre og at den hadde vært der over lengre tid. Det var såpass kaldt at vi valgte å reise ut og hjelpe den, sier vaktleder Kjell Erling Nesset i Øst 110-sentral til NTB.

Dermed rykket fire menn ut fra Follo brannstasjon for å hjelpe den fargerike fuglen. Utrykningsleder Axel Smit sier det ble en uvanlig start på dagen for brannmennene.

– Påfuglen hadde stukket av og sittet i et 50 meter høyt tre de siste to dagene og ville ikke komme ned. Vi prøvde med mat og alt mulig, men den satt såpass høyt i treet at vi måtte bruke en vannslange for å jage den ned, forteller Smit.

Fant motet

Vannspruten på bakfjærene ble oppvekkeren den kalde fuglen trengte, og den fikk dermed motet til å fly forsiktig ned mot bakken igjen.

– Påfugler kan fly, men de er ikke så veldig flinke til det. Den landet 50 meter unna oss og vi fanget den med et teppe. Han var jo iskald, for han hadde sittet i treet i to dager, forteller Smit.

Han sier brannvesenet har bistått med redning av fugler før, men aldri en påfugl.

– Vi har reddet en papegøye før, men aldri en påfugl. Jeg visste ikke engang at man kunne ha påfugler som kjæledyr, sier Smit.

– Varmer seg foran peisen

Utrykningslederen forsikrer at påfuglen er i fin form til tross for kulden, og at den nå ivaretas av en veldig glad eier.

– Han har det bra og sitter nå i et varmt hus med eier foran peisen og varmer seg opp, så han er nok fornøyd tror jeg.

Påfugler finnes ikke i vill tilstand i Norge, men er kjøpt og avlet opp privat.