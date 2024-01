Tidligere denne uken gikk politiet ut med en advarsel til huseiere i Oslo etter flere meldinger om farlige istapper, skriver Aftenposten.

Politiet i hovedstaden minner om at det er gårdeieres ansvar å rassikre egne tak, men bymiljøetaten mener at de ikke er flinke nok.

Bare den første uken av det nye året har kommunen skrevet ut 134 gebyrer for manglende rassikring. Gebyret er på 5000 kroner, men kan forhøyes til 7500 kroner.

Fagkonsulent Vigdis Johansen i Bymiljøetaten sier at det er mange som ikke henger opp varsler om rasfare, når dette er nødvendig. Etaten passer både på at huseier varsler om rasfare, og at varslene ikke står unødvendig lenge ute.

– Det står i politivedtekten for Oslo at de ikke skal stå oppe utover 7 dager. Hvis varslene blir stående for lenge, blir det som å rope «ulv, ulv», og de mister sin effekt. Takene skal ryddes så raskt som mulig, det er ikke nok å henge opp slike varsler på husveggen, sier hun til avisen.