Ecuador: 178 fengselsansatte sluppet fri av gisseltakere

Alle de 178 betjentene og andre ansatte som ble tatt som gisler av innsatte i sju fengsler i Ecuador, er satt fri. Det opplyste fengselsmyndigheten SNAI i natt norsk tid. SNAI opplyser at det skal igangsettes etterforskning for å finne ut hvem som var ansvarlige for gisseltakingen. President Daniel Noboa gratulerer SNAI, politiet og hæren med innsatsen.

De til sammen 158 fengselsbetjentene og 20 øvrige fengselsansatte ble tatt som gisler etter at Noboa mandag erklærte unntakstilstand og satte inn militæret for å slå ned på kriminelle gjenger og narkobander. Siden er over 800 personer blitt pågrepet.

Minst 33 døde etter jordskred i Colombia

Dødstallet etter fredagens jordskred i Colombia har steget til minst 33. Flesteparten av de døde er barn. Det opplyste visepresident Francia Márquez i natt norsk tid.

Det var en mye brukt kommunal vei som forbinder byene Medellin og Quibdo i provinsen Choco vest i landet som ble rammet. Det hadde regnet kraftig og sammenhengende i området i over ett døgn.

Mann hardt skadd i ulykke i Midtre Gauldal

En mann i 20-årene er fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim etter at bilen han satt i kjørte av veien i Midtre Gauldal. Han beskrives som alvorlig skadd. Ifølge politiet var mannen bevissthet, men beskrives som hardt skadd.

Det skal ikke være kritisk, skriver Trøndelag politidistrikt på X. Ifølge politiet var det kun mannen som var i bilen da ulykken skjedde.

USA: Enighet om avtale for å unngå nedstenging

Lederne i Kongressen i USA er enige om forlengelse av en todelt avtale som skal hindre nedstenging av offentlig sektor fram til begynnelsen av mars, sier flere kilder til nyhetsbyråene AFP og Reuters. En talsperson for Senatets leder, demokraten Chuck Schumer, sier at avtaleteksten ventes å bli kunngjort i dag.

Avtalen, som må vedtas både i Representantenes hus og Senatet, gir kongressrepresentantene tid på seg til å forsøke å enes om en større og mer langsiktig finansieringsramme.

Opseth best av de norske i Sapporo

Silje Opseth hoppet seg opp fra sjuende til femteplass i dagens verdenscuprenn i hopp i Sapporo i Japan - og ble med det beste norske. Japanske Yuki Ito vant foran tyske Katharina Schmid og slovenske Nika Kriznar.

Eirin Maria Kvandal, som ble nummer tre i fredagens renn, ble nummer 17, mens Thea Minyan Bjørseth endte på 20. plass.

NHL: Opptur for Lilleberg – nedtur for Zuccarello

Emil Lilleberg ble kåret til en av kampens tre beste spillere da Tampa Bay slo Anaheim Ducks 5–1 i NHL-oppgjøret i natt norsk tid. Sarpingen ble kåret til kampens tredje beste spiller. Lilleberg fikk 15 minutter og 48 sekunder på isen.

For Mats Zuccarello går det derimot i motbakke. Etter tre tap bare denne uken, gikk Minnesota Wild på en kjempesmell hjemme mot Arizona Coyotes. Gjestene ledet 3–0 etter den første perioden og scoret ytterligere tre før kampen var over. Zuccarello fikk 19 minutter og 39 sekunder på isen.