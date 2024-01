«Hvis dette kommer fram, så kommer det nok ikke tidsnok fram – men jeg vil likevel ønske deg en god jul og et godt nyttår. Og ikke minst masse lykke til videre. Ble utrolig skuffa da jeg hørte om statsadvokatens anke. For meg var det ingen tvil etter å ha hørt din og de sakkyndiges forklaringer. Jeg heier på deg!»

Det skrev en av meddommerne i Oslo tingrett som i fjor høst var med på å innvilge Stig Millehaugen prøveløslatelse fra forvaring, på et postkort som ble sendt til ham rundt juletider i fjor, der han soner i Ila fengsel.

Avgjørelsen om prøveløslatelse fra dommen på 21 års forvaring for drapet på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed i 2009, ble tatt av en enstemmig tingrett.

Førstestatsadvokat Kristian Jarland anket dommen. Rettssaken i Borgarting lagmannsrett startet onsdag i forrige uke og ble avsluttet mandag denne uken. Under rettssaken la Jarland fram julekortet for retten, etter at han fikk tilsendt en skannet versjon av postkortet på epost fra Ila fengsel og forvaringsanstalt der Millehaugen soner.

– Uvanlig

Etter at Oslo tingrett har sagt sitt har ikke dommerne der lenger noen rolle i saken.

Jarland understreker til NTB at han ikke mener at meddommeren har gjort noe ulovlig.

– Det er så vidt jeg vet uvanlig at meddommere sender julekort til tiltalte i straffesaker, sier han.

NTB har siden fredag i forrige uke gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med meddommeren som sendte kortet, men hun har ikke svart på henvendelsene.

Millehaugens forsvarer Morten Furuholmen vil ikke kommentere julekortet.

– Det er fordi jeg synes det er upassende å trekke dette inn under en ankeforhandling, sier Furuholmen.

Oslo tingrett vil undersøke saken

Tingrettsdommer Ingvild Boe Hornburg, som var fagdommer under behandlingen av prøveløslatelsen i Oslo tingrett, viser til kommunikasjonsavdelingen i tingretten.

– Saken er nå til behandling i lagmannsretten. Det er opp til retten å ta stilling til eventuelle konsekvenser for behandlingen eller utfallet av saken, skriver kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra i en epost til NTB.

NTB har også spurt tingretten om kortet bør få noen konsekvenser for meddommeren, for eksempel ved at vedkommende ikke lenger bør kunne fungere som meddommer.

– Når det gjelder meddommerens verv i Oslo tingrett, vil vi undersøke saken nærmere før vi vurderer hva vi eventuelt skal foreta oss i sakens anledning, skriver Iestra.

Jussprofessor: – Uproblematisk

Jussprofessor Maria Astrup Hjort ved Universitetet i Oslo sier at hun ikke har hørt om tilfeller der meddommere har tatt kontakt med tiltalte i straffesaker etter rettsbehandlingen.

– Jeg skjønner at meddommeren vil vise sin sympati, men det er uproft å gjøre det i form av et julekort, sier Astrup.

Hun understreker at det likevel ikke har noen praktisk betydning når avgjørelsen i tingretten er tatt og meddommeren ikke lenger har noen påvirkningsmulighet.

– Sånn sett er det uproblematisk, men det er litt pussig å gjøre det, sier Astrup.

– Kan dette bidra til å så tvil om rettsvesenets nøytralitet?

– Nei, jeg tenker ikke det. Meddommeren har sagt sitt i avgjørelsen, og sånn sett er det tydelig hva meddommeren mener.