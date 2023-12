Mest omsatt var som vanlig Equinor, fulgt av Storebrand og Aker BP. Equinor hadde en oppgang på 0,4 prosent. Blant de øvrige større selskapene på hovedindeksen steg Telenor med 0,8 og Norsk Hydro med 0,3 prosent.

DNB, Aker BP og Adevinta falt alle med 0,2 prosent.

Dagens vinner ble Polaris Media som steg med 19 prosent, mens dagens taper ble Northern Drilling, som falt med hele 31 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for rundt 73,7 dollar, opp rundt 1,3 prosent. Et fat amerikansk lettolje ble omsatt for rett under 70 dollar, også opp rundt 1,3 prosent fra dagen før.

Blant de større europeiske aksjeindeksene noterte både CAC 40 i Paris og Frankfurts DAX 30 seg for en forsiktig oppgang på 0,2 prosent, mens FTSE 100 i London steg med 0,3 prosent.