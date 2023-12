– Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om at Grete Knudsen er død, sier statsministeren til NTB.

Han forteller videre at Knudsen vokste opp i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen, og at hun brukte også store deler av livet i partiet.

– Hun var en av Bergens og Arbeiderpartiets mest markante politikere gjennom tre tiår, og var statsråd i nesten syv år under både Gro, Thorbjørn og Jens. Mange husker henne fra hun ledet forhandlingene om norsk EU-medlemskap som handelsminister.

Støre takker Knudsen for hennes mot og for hennes innsats for fellesskapet og de i samfunnet som trenger politikken aller mest.

– Mine tanker går i dag til Gretes familie, sier Støre.

Knudsen døde mandag etter lengre tids sykdom.