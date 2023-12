Etterforskningen viser at det under voldsutøvelsen trolig ble benyttet et balltre. Den foreløpige obduksjonsrapporten indikerer at 22-åringen døde som følge av slag mot hodet, opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt sier at kvinnen likevel nekter straffskyld.

– Hun har forklart seg om hendelsesforløpet og motivet, men jeg kan ikke utdype dette av hensyn til etterforskningen, sier Kostveit.

Han vil ikke gå inn på hva slags beslag som har blitt gjort i saken, med unntak av balltreet.

Torsdag startet avhørene av den siktede 18-åringen. Fredag fortsetter avhørene og gjennomgangen av elektroniske spor, opplyser politiet.

Det er også et vitne som har sett deler av hendelsen.

– Vedkommende har vært i avhør i dag. sier Kostveit.

Kvinnens forsvarer Heidi Ysen sa torsdag til NTB at hun foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.

Det er oppnevnt to sakskyndige som skal gjennomføre en rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen.

– De ble oppnevnt i dag og er allerede i gang med sitt arbeid, sier politiinspektøren.