– Nasjonal sikkerhetsmyndighet har en nøkkelrolle for å ivareta vitale samfunnsfunksjoner, og vi er helt avhengige av at denne sentrale instansen har tillit i folket, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Frp.

Han ber justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) komme til Stortinget før jul for å informere om saken.

– Det er ingen tvil om at justisminister Mehl er ansvarlig for det som skjer, ikke bare i departementet, men også i underliggende etater. Det politiske ansvaret for at Grunnlovens bestemmelser om at det kun er Stortinget som kan gi bevilgninger er brutt, ligger altså hos justisministeren, sier Limi.

Mehl: Møter gjerne

Justisministeren sier at hun er åpen for å redegjøre om saken.

– Hvis Stortinget ønsker at jeg kommer dit, så gjør jeg selvfølgelig det. Det har vært viktig for oss å være åpen om den saken, sa Mehl da både hun og Limi gjestet Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av på dagen fredag da en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner ble kjent. Hun mener imidlertid at Justisdepartementet ble orientert om at NSM ville inngå en leieavtale med såkalt innebygd finansiering.

– Åpne kort

Limi mener det er flere spørsmål i saken som står ubesvart.

– Dette er nok et eksempel på en sak som handler om tillit til politikere og sentrale styringsorganer. Derfor er det av helt avgjørende betydning at justisministeren spiller med åpne kort og kommer til Stortinget for å redegjøre for saken, sier Limi.

Mehl sier at regjeringen nå skal gå gjennom alle sider av saken.

– Jeg har også sagt at vi skal se på om Justisdepartementet kunne ha funnet ut av dette tidligere eller gjort dette på en annen måte, sier hun til NRK.

Når det gjelder leieavtalen, er Mehl tydelig på at utkastet departementet så, var annerledes enn den avtalen som ble inngått.

– Vi forsto dette som noe som er mer vanlig, nemlig at man gjør investeringer i et bygg, og at det tas som en tilbakebetaling gjennom husleien. Ikke at det var snakk om et privat lån, sier Mehl.

Vil nedbetale lånet

Justisministeren påpeker at lånet hadde en rente på 10 prosent.

– Det er veldig ugunstige betingelser, sier hun.

Regjeringen har satt av 200 millioner kroner til å innfri lånet. Limi mener at det ikke er noen automatikk i at Stortinget skal godkjenne dette.

– Stortinget må opplyses i saken før man skal ta stilling til bevilgningen på 200 millioner kroner, sier han.

I løpet av helgen har både Frp og Rødt også bedt om at saken havner i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.