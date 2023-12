Registeret skal gi økt åpenhet om de fysiske personene som står bak for eksempel selskaper. Åpenhet har vært vurdert som et sentralt virkemiddel for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Stortinget vedtok allerede i 2019 å innføre et slikt register, men en dom i EU-domstolen satte innføringen på pause.

– På grunn av EU-dommen har dette tatt lengre tid enn vi ønsket, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til E24.

Registeret vil i første omgang gjelde for offentlige virksomheter, som Skatteetaten og politiet.

I forslaget som sendes på høring, foreslår Finansdepartementet å gi innsyn for relevante myndigheter og enheter for finansiell etterretning, samt rapporteringspliktige.

EU-domstolens avgjørelse omhandler ikke disse gruppene, skriver departementet. I tillegg foreslår man en forskriftshjemmel, slik at en der kan gi nærmere regler om innsyn for andre.