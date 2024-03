– Mannen var våken og bevisst, hadde selv oppsøkt legevakten og ble tatt med av ambulanse til Haukeland sykehus og er tatt under behandling der, skriver operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk melding om dette klokka 15.42. De tror ikke det er fare med allmennheten, men forsøker nå med flere patruljer å finne ut hvor det skal ha skjedd.

– Politiet mener nå vi har kontroll på aktuelt åsted for hendelsen og det er boligen til den skadde mannen, opplyser Dahl-Michelsen i en oppdatering like før klokken 18.30.

Operasjonslederen skriver videre at det er funnet blodspor på stedet som kan tyde på at det er her hendelsen skjedde.

– Politiet oppsøkte boligen som er et hus som består av flere leiligheter. På stedet påtraff politiet 3 personer, en mann og to kvinner, alle i 30-årene. Disse har status som vitner og ble tatt med inn til politistasjonen for avhør, skriver Dahl-Michelsen.