USA venter iransk angrep – innfører bevegelsesrestriksjoner for diplomater i Israel

USA har av sikkerhetshensyn begrenset områdene hvor deres diplomater i Israel kan ferdes. Tiltaket knyttes til uro før et mulig iransk angrep mot landet etter angrepet mot Irans konsulat i Damaskus 1. april. Sju medlemmer av den iranske Revolusjonsgarden ble drept i angrepet.

En amerikansk tjenesteperson opplyser til Reuters at USA venter at Iran vil gjennomføre et angrep mot Israel som er kalibrert for å være større enn vanlig, men ikke så stort at USA trekkes inn i krigen.

Israel varsler gjengjeldelse om Iran angriper

Israel vil svare direkte på ethvert angrep fra Iran, sa Israels forsvarsminister Yoav Gallant torsdag i samtale med USAs forsvarsminister Lloyd Austin.

– Et direkte iransk angrep vil kreve en passende israelsk respons mot Iran, sa Gallant til Austin ifølge en oppsummering av samtalen fra Gallants kontor. Pentagon melder at de to diskuterte USAs forpliktelse til Israels sikkerhet mot trusler fra Iran og gruppene som landet støtter.

Enighet om landbrukspolitikk

Regjeringen har fått flertall i næringskomiteen til sitt forslag om ny landbrukspolitikk. Nå skal bøndenes inntekter sammenlignes med lærere og sykepleiere istedenfor industriarbeidere. Inntektsgapet skal tettes inn 2027 og selvforsyningen skal øke fra 40 til 50 prosent. Og dyra skal spise mer grovfor og gress istedenfor kraftfor.

– Det som vi har flertall for i næringskomiteen, er en svært ambisiøs stortingsmelding på vegne av norsk landbruk, sa landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) til NTB like over midnatt natt til fredag.

Denguefeber-utbrudd skaper bekymring i Sør-Amerika

Smitten av den myggbårne sykdommen denguefeber har seksdoblet seg i Argentina i år, og folk sliter med å få tak i myggspray. Også i Peru har sykdommen blomstret opp og skapt uro.

I Argentina har etterspørselen etter myggspray blitt så høy at mange butikker er utsolgt. Nesten ingen butikker i hovedstaden Buenos Aires har myggspray, og enkelte kjøper det på internett for opp mot ti ganger butikkpris. I Peru har smittetilfellene tredoblet seg fra i fjor.

Barnefamilier beordres til å evakuere ukrainsk region

Familier med barn er blitt beordret til å evakuere fra 47 landsbyer og tettsteder i grenseområdene i Kharkiv-regionen øst i Ukraina.

Det er for områdene rundt Kharkiv by, Bohodukhiv og Izium ordren gjelder for, meldte Kharkiv-regionens militære guvernør Oleh Synjehubov på Telegram torsdag. Selve Kharkiv by omfattes imidlertid ikke, la han til.

Årsaken er nesten daglige luftangrep mot områdene fra Russland. Synjehubov lover at alle som må evakuere, vil få humanitær og rettslig hjelp.

Politiet brukte spikermatte for å stanse bil

Klokka 22.06 ble bilen vinket inn i en laserkontroll på E6 ved Nordbytunnelen i Ås. Bilen kjørte rett forbi. Et stykke sør fikk en annen patrulje lagt ut en spikermatte, og bilen ble stanset, opplyser Øst politidistrikt på X.

Om bord var to menn. Ingen av dem erkjenner å ha kjørt bilen.