Mannen skal ifølge tiltalen ha forgrepet seg på seg på flere av de fornærmede han var trener for, som på daværende tidspunkt var mellom 15 og 17 år, skriver NRK.

Rettssaken mot den overgrepstiltalte treneren startet mandag.

Mannen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som trener for å skaffe seg seksuell omgang, og for å ha hatt seksuell omgang med mindreårige.

Den tiltalte mannen svarte nei på skyldspørsmålet i tingretten.