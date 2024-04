Det skriver Fellesforbundet i en pressemelding.

– Fellesforbundet har i dag brutt den frivillige meklingen med NHO Byggenæringen på Overenskomsten for byggeindustrien, heter det.

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling med oppstart torsdag 11. april klokken 10. Fristen for tvungen mekling går ut ved midnatt fredag 12. april.

Varselet om plassfratredelse omfatter 5739 medlemmer fordelt på 316 bedrifter.

Tidligere mandag møttes de samme partene i tvungen mekling for byggfagene, som forhandler om en annen overenskomst. Der kan det bli streik dersom de ikke kommer til enighet innen fristen som er midnatt tirsdag kveld. Her er det varslet plassfratredelse for 16.700 medlemmer ved en eventuell streik.