– Det har jo vært helt håpløst egentlig, sier næringsminister Jan Christian Vestre og sikter til dagens brukthandellov.

– Skal du drive en bruktbutikk som skal selge brukte klær, for eksempel, må du ha løyve fra politiet, du må føre alle varer sirlig ned i en loggbok, og du må ha alt på lager i 14 dager før det kan selges videre, sier Vestre til NRK.

Dagens brukthandellov ble vedtatt i 1999 og sist endret i 2015. Loven stiller altså følgende krav til butikker som selger brukt:

Både butikken og selgerne må godkjennes av politiet, alle varer som kommer inn, må loggføres i en fysisk protokoll, og varene må oppbevares i to uker før de kan omarbeides eller videreselges.

Næringsministeren mener det kronglete regelverket har ført store hindringer for å få folk til å ta mer miljøvennlige valg.

Etter statsråd fredag sendes saken over til Stortinget for endelig behandling. Det er ventet at forslaget får flertall. Da vil endringen tre i kraft fra 1. juli.

– Det betyr at det blir mye enklere å omsette brukte klær, brukte møbler, brukt forbrukerelektronikk og også brukte sportsartikler, sier næringsministeren.

Loven vil beholdes for bruktbiler, kulturobjekter, edelstener og metaller.