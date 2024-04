Regjeringen legger fram Forsvarets langtidsplan

I dag legger regjeringen fram den nye langtidsplanen for Forsvaret, der de har varslet en massiv opprusting av det norske forsvaret de neste årene. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sagt at bevilgningene blir de største Forsvaret har fått etter andre verdenskrig.

Forslag til endringer i opptakssystemet

Regjeringen skal i dag legge fram sine forslag til endringer i opptakssystemet til høyere utdanning. Blant målene er å gjøre utdanningene innen helse, lærerstudiet og ingeniørstudiene tilgjengelige for flere. Bransjeavisa Khrono erfarte tidligere i uken at regjeringen ønsker å fjerne muligheten for å tjene opp alderspoeng, erstatte kjønnspoengene med egne kvoter og fjerne de spesielle karakterkravene for sykepleierstudiet.

Nerdrum-museum åpner i Stavern

Tre dager før Odd Nerdrum fyller 80 år, åpner kona Turid Spildo og sønnen Öde Nerdrum et museum i Stavern viet hans verdensberømte kunst. Der skal 46 av Odd Nerdrums verk opp på veggene i et gammelt industribygg i Sjøparken. Det dreier seg om malerier som han har spart på og blankt sagt nei til å selge, fra 1962 til 2024.

FNs menneskerettsråd vurderer Palestina-resolusjon

FNs menneskerettighetsråd skal vurdere en resolusjon som tar til orde for en stans i våpensalget til Israel, nesten seks måneder etter utbruddet av krigen mellom Israel og Hamas. Et utkast som ble sirkulert onsdag, fordømmer også «bruken av sulting av sivile som metode for krigføring i Gaza» og krever at Israel «overholder sitt rettslige ansvar om å forhindre folkemord».

Siste fredag i ramadan

Quds-dagen (Jerusalem-dagen) markeres i en rekke land på den siste fredagen i den muslimske høytidsmåneden ramadan.

Norges landslagskvinner starter veien mot EM

Norges kvinnelandslag i fotball åpner EM-kvalifiseringen med hjemmekamp mot Finland på Ullevaal stadion. Kampen starter klokka 18. Store profiler som Maren Mjelde, Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Frida Maanum har meldt forfall av ulike grunner. Neste prøve for landslaget er borte mot Nederland neste uke.