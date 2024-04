Oslo Høyres utnevnte i komiteen, Mehmet Kaan Inan, inviterte Choi til å holde en tale i Oslo på 17. mai, noe som ble møtt med kritikk i sosiale medier, melder NRK.

17. maikomiteen består av ni partier i tillegg til to representanter fra Utdanningsforbundet og Utdanningsetaten. Hvert parti har ansvar for hvert sitt arrangement. Høyre fikk i år ansvar for seremonien ved Vår Frelsers gravlund, ved Henrik Ibsens grav, hvor Choi skal holde en tre minutters tale.

Flere av de andre partienes komitémedlemmer, blant annet SV, Arbeiderpartiet og Sentrum, mener valget av Choi til å holde tale er problematisk. Saken blir dermed tema på torsdagens komitémøte.

Noe av bakgrunnen for kritikken henger sammen med at Subjekt-redaktøren i fjor stilte opp på en Tiktok-video med en mann som er dømt for seksuell omgang med en mindreårig.

Choi vil ikke selv kommentere saken overfor kanalen.