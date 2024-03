– Utleveringsprosessen i Pakistan har kommet langt, og det er absolutt mulig at han vil være utlevert til Norge før eller under hovedforhandlingen, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til NTB.

Han skal føre terrorsaken mot Zaniar Matapour (44), sammen med statsadvokatkollega Aud Kinsarvik Gravås. Tingrettsdommer Eirik Aass slår klubba i bordet og erklærer retten for satt klokka 9.15 tirsdag 12. mars. Domstolen har satt av rundt ti rettsuker til saken. Den tas opp til doms først 16. mai.

Arfan Qadeer Bhatti (46) er siktet for medvirkning til terrorskytingen som etterlot seg to døde i Oslo sentrum 25. juni for halvannet år siden og sitter for tiden fengslet i Pakistan. Norske myndigheter jobber med å få ham utlevert, men det er ikke klart når han eventuelt vil kunne komme til Norge.

– Dersom Bhatti er i Norge når hovedforhandlingen går, vil vi fremstille ham som vitne, understreker statsadvokaten.

Bhatti nekter

Bhatti ga en skriftlig forklaring da norsk politi nylig var i Pakistan i et forsøk på å få ham i tale. Hans rolle i saken er fortsatt ikke ferdig kartlagt og etterforskningen er for hans del ikke avsluttet. Det som er helt klart, er at han nekter straffskyld og benekter å ha noe som helst med masseskytingen å gjøre, understreker Arfan Bhattis forsvarer, advokat John Christian Elden, overfor NTB.

– Det er alltid ønskelig å få en medsiktets forklaring i retten i tilfelle den kan opplyse saken, men utover dette vil det ikke endre rammene for saken mot Matapour om Bhatti er i Norge eller ikke under hovedforhandlingen, sier Henriksbø.

Påtalemyndigheten ønsker derfor å plassere ham i vitneboksen i terrorsalen i Oslo tinghus – sikkerhetssalen, sal 250, ble bygget spesielt for å huse hovedforhandlingene i 22. juli-saken – hvis norske myndigheter rekker å få ham utlevert fra Pakistan i tide.

Elden: Uviss prosess

– Utleveringsprosessen er uviss, og vi vet ikke om Bhatti kan utleveres eller når det eventuelt vil skje. Vi hører alt fra uker til år som mulige scenarioer, sier Elden.

Han påpeker at rettsprosessene i Pakistan langt fra er ferdig og at det fortsatt gjenstår noe behandling i lagmannsretten og i høyesterett. Siste rettsmøte i lagmannsretten i februar ble utsatt, siden påtalemyndigheten ikke møtte opp. Nytt rettsmøte er satt opp i midten av mars, ifølge forsvareren.

Den pakistanske interimsregjeringen har besluttet å utlevere terrorsiktede Bhatti til Norge, ifølge en pressemelding fra regjeringskontoret i Islamabad 15. februar. Dette er den andre regjeringen i Pakistan som har godkjent utlevering av Bhatti, men så lenge saken går for retten, er det uklart om utleveringen kan iverksettes.

Ikke vitneplikt

Hvis Bhatti ikke kommer til Norge i tide, kommer det til å bli forsøkt lagt til rette for at han kan forklare seg fra Pakistan via videolink. Aktoratet legger opp til at aktørene kommer til å trenge halvannen rettsdag på utspørringen.

Så langt er ikke Bhatti formelt stevnet som vitne av noen av aktørene i terrorsaken, ifølge Elden. Og om han til slutt skulle bli bedt om å avlegge vitneprov – på den ene eller andre måten – er det ikke sikkert retten får noe særlig ut av ham.

Som siktet i saken kan han nekte å forklare seg for å unngå å inkriminere seg selv.

– Bhatti har i avhør gitt uttrykk for at han ikke har noe med 25. juni-saken å gjøre og derfor heller ikke har noe å vitne om. Så lenge han er siktet, har han heller ingen vitneplikt. Han har ikke vurdert om han likevel ønsker å forklare seg, sier Elden til NTB.